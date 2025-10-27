Bolsas da Europa operam mistas após recorde, em semana de Fed, balanços de bancos e Trump-Xi

São Paulo, 27/10/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, após o desempenho positivo da semana passada, enquanto investidores aguardam decisões de juros do Federal Reserve (Fed) e do Banco Central Europeu (BCE), assim como balanços de grandes bancos da região e um encontro entre os presidente dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, sobre o comércio bilateral.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 se mantinha praticamente estável, em 575,75 pontos, após encerrar o pregão anterior em nível recorde.

No fim de semana, em turnê pela Ásia, Trump demonstrou confiança de que poderá fechar um acordo comercial "muito abrangente" no encontro que terá com o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul, na quinta-feira (30).

No âmbito monetário, é amplamente esperado que o Fed, como é conhecido o BC americano, anuncie um segundo corte consecutivo de juros na quarta-feira (29). O BCE, por outro lado, deverá deixar os juros da zona do euro inalterados pela terceira vez seguida, no dia seguinte.

A agenda desta semana traz ainda balanços de gigantes bancários europeus como Santander, Deutsche Bank, HSBC e BNP Paribas.