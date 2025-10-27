Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa operam mistas após recorde, em semana de Fed, balanços de bancos e Trump-Xi

Bolsas da Europa operam mistas após recorde, em semana de Fed, balanços de bancos e Trump-Xi

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 27/10/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, após o desempenho positivo da semana passada, enquanto investidores aguardam decisões de juros do Federal Reserve (Fed) e do Banco Central Europeu (BCE), assim como balanços de grandes bancos da região e um encontro entre os presidente dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, sobre o comércio bilateral.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 se mantinha praticamente estável, em 575,75 pontos, após encerrar o pregão anterior em nível recorde.

No fim de semana, em turnê pela Ásia, Trump demonstrou confiança de que poderá fechar um acordo comercial "muito abrangente" no encontro que terá com o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul, na quinta-feira (30).

No âmbito monetário, é amplamente esperado que o Fed, como é conhecido o BC americano, anuncie um segundo corte consecutivo de juros na quarta-feira (29). O BCE, por outro lado, deverá deixar os juros da zona do euro inalterados pela terceira vez seguida, no dia seguinte.

A agenda desta semana traz ainda balanços de gigantes bancários europeus como Santander, Deutsche Bank, HSBC e BNP Paribas.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,07% e a de Paris recuava 0,10%, enquanto a de Frankfurt subia 0,14%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,58% e 0,37%, enquanto a de Lisboa perdia 0,58%.

Entre ações individuais, a da Novartis caía 1,2% em Zurique, após o grupo farmacêutico suíço anunciar a compra da americana Avidity Biosciences, por cerca de US$ 12 bilhões, enquanto a do HSBC recuava 1% em Londres, após o banco britânico afirmar que contabilizará uma provisão de US$ 1,1 bilhão no balanço do terceiro trimestre, diante de uma recente decisão judicial relacionada ao caso Bernard Madoff.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar