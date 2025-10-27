Alckmin: postura de Tarcísio sobre o tarifaço é lamentável porque SP é um dos mais prejudicados
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente, Geraldo Alckmin, criticou nesta segunda-feira (27) o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pelas suas atitudes em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil.
Em entrevista ao portal ICL Notícias, o presidente da República em exercício afirmou que o Estado de São Paulo é o mais afetado pela taxação aos produtos brasileiros, já que é de lá que saem boa parte dos produtos de alto valor agregado exportados aos Estados Unidos.
"Lamentar a postura do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas. Primeiro porque o Estado é um dos principais prejudicados pelo tarifaço. Não é possível aplaudir o presidente dos EUA em um momento desse. É onde está mais fortemente a indústria, que é a mais afetada pelo tarifaço", declarou.