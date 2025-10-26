HSBC reconhecerá provisão de US$ 1,1 bi no terceiro tri, após decisão judicial no caso Madoff
O HSBC informou que reconhecerá uma provisão de US$ 1,1 bilhão em seus resultados do terceiro trimestre, após uma recente decisão judicial, em Luxemburgo, relacionada ao caso de fraude cometida por Bernard Madoff.
Segundo o banco, o Herald Fund processou sua divisão de Luxemburgo em 2009, reivindicando a restituição de valores mobiliários e dinheiro que alegou ter perdido na fraude.
Um tribunal do país negou o recurso da instituição financeira em relação ao pedido do Herald Fund. Com isso, o banco informou que agora buscará um segundo recurso junto ao Tribunal de Apelação de Luxemburgo e acrescentou que, se não for bem sucedido, contestará o valor a ser pago em processos subsequentes.
De acordo com o banco, várias empresas do grupo, instaladas fora dos EUA, forneceram serviços de custódia, administração e similares a fundos cujos ativos foram investidos na empresa de Madoff. (*Fonte: Dow Jones Newswires)