HSBC reconhecerá provisão de US$ 1,1 bi no terceiro tri, após decisão judicial no caso Madoff

O HSBC informou que reconhecerá uma provisão de US$ 1,1 bilhão em seus resultados do terceiro trimestre, após uma recente decisão judicial, em Luxemburgo, relacionada ao caso de fraude cometida por Bernard Madoff.

Segundo o banco, o Herald Fund processou sua divisão de Luxemburgo em 2009, reivindicando a restituição de valores mobiliários e dinheiro que alegou ter perdido na fraude.