Três dos 9 grupos pesquisados tiveram quedas de preços no IPCA-15 de outubro

Três dos nove grupos de produtos e serviços que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram quedas de preços em outubro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As deflações ocorreram em Alimentação e Bebidas, queda de 0,02%, uma contribuição de 0,00 ponto porcentual para a alta de 0,18% registrada pelo IPCA-15 deste mês; Comunicação, redução de 0,09% e impacto de 0,00 ponto porcentual; e Artigos de Residência, queda de 0,64% e impacto de -0,02 ponto porcentual.

Os aumentos foram registrados em Habitação, alta de 0,16% e impacto de 0,02 ponto porcentual; Transportes, aumento de 0,41% e contribuição de 0,08 ponto porcentual; Educação, alta de 0,09% e impacto de 0,01 ponto porcentual; Saúde e Cuidados Pessoais, alta de 0,24%, impacto de 0,03 ponto porcentual; Vestuário, aumento de 0,45%, impacto de 0,02 ponto porcentual; e Despesas Pessoais, aumento de 0,42%, impacto de 0,04 ponto porcentual. Regiões O resultado geral do IPCA-15 em outubro foi decorrente de quedas de preços em quatro das 11 regiões pesquisadas, e aumentos nas sete demais. A maior taxa foi registrada em Goiânia, alta de 1,30%.