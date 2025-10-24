Recursos obtidos com petróleo serão usados na transição energética

A declaração do presidente foi na madrugada desta sexta-feira (24), pouco antes de embarcar da Indonésia para a Malásia.

Ao ser perguntado sobre qual mensagem ele passaria ao mundo, em meio aos avanços dos estudos para exploração de petróleo na Margem Equatorial e a COP30, em Belém, Lula afirmou que, antes de tudo, é preciso que as pessoas saibam que o Brasil é um dos países que mais têm energia renovável.

“A gasolina brasileira utiliza 30% de etanol. Por isso, a nossa gasolina é mais pura que as outras. Nosso óleo diesel tem 20% de biodiesel. Por isso, ele é mais puro do que os outros”, disse o presidente.

Margem Equatorial

Além disso, com relação à Margem Equatorial, o que aconteceu foi apenas uma autorização para fazer pesquisa na região. “E entre fazer a pesquisa e ter petróleo, leva um tempo muito grande, porque precisa de novas licenças para fazer as coisas. Isso em uma empresa que tem expertise”, acrescentou o presidente.