PMIs dos EUA apontam maior expansão da indústria e dos serviços em outubro, mostra S&P

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos Estados Unidos subiu de 54,2 em setembro para 55,2 em outubro, segundo pesquisa preliminar da S&P Global divulgada nesta sexta-feira, 24. O resultado contrapôs a previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam estabilidade.

Já o PMI industrial dos EUA subiu de 52 em setembro para 52,2 em outubro, ligeiramente abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de alta a 52,3.