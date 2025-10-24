IPCA-15 de outubro é o mais baixo para o mês desde 2022

A alta de 0,18% registrada em outubro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi a taxa mais branda para o mês desde 2022, quando subiu 0,16%. Em outubro de 2024, o IPCA-15 tinha registrado alta de 0,54%. Em setembro de 2025, apresentou elevação de 0,48%.

O resultado de outubro de 2025 fez a taxa acumulada em 12 meses arrefecer, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira, 24.