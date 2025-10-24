Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Idec critica plano da Caixa de lançar casa de aposta online

Autor Agência Estado
No começo da semana, o presidente do banco, Carlos Vieira, disse ao Money Times que a bet deve entrar em operação até o final de novembro, com projeção de arrecadar entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões.

Em comunicado, o Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) acusou a Caixa de entrar em um mercado de empresas que lucram com o vício e o endividamento. "É uma contradição profunda: um banco público de fomento social convertendo-se em operador digital de jogos de azar", criticou. Procurada pelo Estadão, a Caixa não respondeu até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Para o instituto, o setor é "mal regulado, socialmente danoso e pouco fiscalizado" e contraria o princípio de um banco público que existe para proteger os cidadãos.

O Idec lembrou ainda das dificuldades enfrentadas pelas casas lotéricas em todo o País. "Ao esvaziar essa rede e substituí-la por um aplicativo de apostas, a Caixa abandona os consumidores mais vulneráveis, aqueles que dependem do atendimento humano e da estrutura territorial do banco", aponta.

A entidade também argumentou que a decisão legitima o azar como produto estatal e pede regulamentação mais rigorosa do setor. "A Caixa Econômica Federal precisa decidir quem quer ser: um instrumento de cidadania e desenvolvimento, ou um operador de apostas digitais a serviço do lucro fácil. Não há conciliação possível entre esses dois papéis", destacou.

