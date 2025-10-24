Idec critica plano da Caixa de lançar casa de aposta online

Em comunicado, o Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) acusou a Caixa de entrar em um mercado de empresas que lucram com o vício e o endividamento. "É uma contradição profunda: um banco público de fomento social convertendo-se em operador digital de jogos de azar", criticou. Procurada pelo Estadão , a Caixa não respondeu até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

No começo da semana, o presidente do banco, Carlos Vieira, disse ao Money Times que a bet deve entrar em operação até o final de novembro, com projeção de arrecadar entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões.

Para o instituto, o setor é "mal regulado, socialmente danoso e pouco fiscalizado" e contraria o princípio de um banco público que existe para proteger os cidadãos.

O Idec lembrou ainda das dificuldades enfrentadas pelas casas lotéricas em todo o País. "Ao esvaziar essa rede e substituí-la por um aplicativo de apostas, a Caixa abandona os consumidores mais vulneráveis, aqueles que dependem do atendimento humano e da estrutura territorial do banco", aponta.

A entidade também argumentou que a decisão legitima o azar como produto estatal e pede regulamentação mais rigorosa do setor. "A Caixa Econômica Federal precisa decidir quem quer ser: um instrumento de cidadania e desenvolvimento, ou um operador de apostas digitais a serviço do lucro fácil. Não há conciliação possível entre esses dois papéis", destacou.