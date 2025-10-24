Ibovespa sobe com potencial corte de juros após CPI e IPCA-15 aquém do esperado

Dados de inflação nos Estados Unidos e no Brasil abaixo do esperado realimentaram as esperanças de cortes de juros e deram fôlego para a renda variável, com ações mais sensíveis à economia doméstica entre as maiores altas do Ibovespa. Acumulando uma valorização próxima de 2% na semana e próximo de apagar as perdas de outubro, contudo, o índice perdeu força no fim da tarde com o mercado adotando cautela frente à expectativa de um encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) e Donald Trump (EUA) no domingo. O Ibovespa fechou em alta de 0,31%, aos 146.172,21 pontos, após máxima aos 147.239,76 pontos pela manhã, próximo do recorde histórico de 147.578,39 alcançado em 30 de setembro. Na semana, avançou 1,93%, praticamente apagando as perdas para o mês de outubro a -0,04%. Em 2025, acumula valorização de 21,52%.

"Os protagonistas hoje são os dados de inflação. Tanto o IPCA-15 quanto o CPI vieram abaixo das expectativas do mercado, fazendo com que os juros futuros fechem e trazendo reflexo positivo para a Bolsa, principalmente nos setores cíclicos", afirma o estrategista de ações da Nomos, Max Bohm. O núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA subiu 0,2% em setembro ante agosto, abaixo da mediana coletada pelo Projeções Broadcast de alta de 0,3%. O indicador interrompeu, ainda que de forma momentânea, o apagão de dados provocado pelo shutdown do governo americano e abre espaço para o Federal Reserve (Fed) cortar juros na reunião da próxima semana. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) avançou 0,18% em outubro, inferior à mediana de 0,24% do Projeções Broadcast. Na avaliação do PicPay, os principais indicadores de inflação subjacente vieram abaixo das estimativas, o que coloca uma assimetria baixista para o IPCA de 2025, com probabilidade moderada de encerrar 2025 dentro da banda da meta do Conselho Monetário Nacional (CMN). Contudo, o índice não conseguiu renovar máxima histórica e perdeu tração principalmente no período da tarde pela falta de liquidez, com giro financeiro de R$ 16 bilhões (abaixo da média diária de R$ 23 bilhões).