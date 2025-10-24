Grupo Saúde e Cuidados Pessoais sobe 0,24% em outubro ante alta de 0,36% em setembro no IPCA-15

Os gastos das famílias brasileiras com Saúde e Cuidados Pessoais passaram de uma elevação de 0,36% em setembro para um aumento de 0,24% em outubro, uma contribuição de 0,03 ponto porcentual do grupo para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de alta de 0,18% em outubro.

Houve pressão do aumento no plano de saúde, com elevação de 0,50% e contribuição de 0,02 ponto porcentual para a inflação de outubro.