Grupo Despesas Pessoais sobe 0,42% em outubro ante alta de 0,20% em setembro no IPCA-15

Os gastos das famílias brasileiras com Despesas Pessoais passaram de uma elevação de 0,20% em setembro para um aumento de 0,42% em outubro, uma contribuição de 0,04 ponto porcentual do grupo para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa geral do IPCA-15 foi de alta de 0,18% em outubro.

O resultado do grupo foi impulsionado pelos aumentos em cinema, teatro e concertos (2,05%), pacote turístico (1,97%) e empregado doméstico (0,52%).