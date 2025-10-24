Energia e seguro de veículo aliviam IPCA-15 de outubro, aponta IBGE

O recuo de 1,09% na energia elétrica residencial resultou no maior alívio sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de outubro. O subitem respondeu por uma contribuição de -0,05 ponto porcentual para a taxa de 0,18% apurada pelo IPCA-15 de outubro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Também houve influência negativa significativa de seguro voluntário de veículo, com queda de 2,12% e impacto de -0,02 ponto porcentual.