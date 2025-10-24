Dívida externa bruta é estimada em US$ 377,410 bi em setembro, afirma BC

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 274,542 bilhões em setembro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 102,868 bilhões.

O Banco Central (BC) estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 377,410 bilhões em setembro, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta sexta-feira, 24. A dívida externa era de US$ 372,253 bilhões em agosto, segundo as estimativas da autarquia.

Lucros e dividendos

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 5,391 bilhões em setembro. Em setembro de 2024, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 4,320 bilhões.

As despesas com juros externos somaram US$ 2,269 bilhões no mês passado, contra US$ 2,411 bilhões no mesmo mês de 2024.

No acumulado do ano até setembro, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 39,297 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 20,663 bilhões.