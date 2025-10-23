Tecto inaugura 6º data center e prepara mais US$ 1 bilhão para expansão pelo País

A Tecto Data Centers, empresa controlada pelo BTG Pactual, está inaugurando o sexto empreendimento do grupo, localizado em Fortaleza. Na sequência, vai engatar um plano de ao menos US$ 1 bilhão para expandir os seus projetos pelas cidades de Belém, Recife, Brasília, Rio, Porto Alegre e Santana de Parnaíba (SP). "Temos um projeto ambicioso e estamos muito bem preparados", afirmou o presidente da Tecto, José Miguel. "A indústria de data centers está passando por um momento exuberante no mundo, puxado principalmente pela demanda crescente de computação, processamento de dados e inteligência artificial. Há um desafio mundial para atender a essa demanda", disse.

O Brasil tem condições de abocanhar uma parte dessa demanda global, uma vez que oferece energia renovável e limpa - principal trunfo para atender esses empreendimentos, que são consumidores vorazes de eletricidade. Outro trunfo do País está no recém-lançado Redata, programa que zera tributos federais para importação de equipamentos e ajuda a viabilizar novos empreendimentos. "Estamos vendo uma demanda crescente por projetos no Brasil na esteira do Redata", comentou José Miguel. A Tecto está inaugurando nesta quinta-feira, 23, o data center batizado de 'Mega Lobster', na Praia do Futuro, em Fortaleza. O empreendimento contou com R$ 550 milhões de investimentos e foi erguido em 12 meses. Com esta inauguração, a companhia passa a contar com seis data centers em operação (três em Fortaleza, um no Rio de Janeiro e dois em Barranquilla, na Colômbia), totalizando uma capacidade de 32 megawatts (MW). O parque instalado no Brasil gira em torno de 500 MW. O 'Mega Lobster' foi projetado para atender à demanda crescente por processamento de dados, servindo de base para big techs, provedores de conteúdo e operadoras em suas aplicações de inteligência artificial, armazenamento e processamento de dados na nuvem (cloud) e treinamento de maquias (machine learning). O complexo tem capacidade para atingir 20 MW de potência total, sendo que, nesta primeira fase foram construídos 4 MW. O primeiro bloco já foi locado para uma provedora de conteúdos digitais (o nome não foi revelado).

O novo data center está integrado à estação de chegada de cabos submarinos internacionais em Fortaleza, ponto que registra o segundo maior volume de tráfego de internet do Brasil. Isso faz da região um dos principais hubs digitais do País. Próximos destinos Pela frente, o plano de US$ 1 bilhão da Tecto engloba a construção de novos data centers em capitais e cidades do interior. Algumas obras já estão em andamento, enquanto em outras cidades a companhia está em fase de definição dos terrenos.