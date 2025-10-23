Proprietária das marcas Hoka e UGG reduz projeções citando impacto de tarifas

Executivos da Deckers Brands, proprietária da Hoka e da Ugg, anunciaram na quinta-feira que estavam reduzindo as projeções da empresa para o segundo semestre do ano fiscal, após observarem alguns efeitos das tarifas sobre o consumidor americano. "Estamos vendo um consumidor um pouco mais cauteloso", disse o diretor financeiro da Deckers, Steven Fasching, durante uma teleconferência com analistas.

Os aumentos de preços estão afetando o comportamento de compra dos consumidores nos EUA, afirmou. A empresa de calçados espera que o custo das tarifas para o atual ano fiscal chegue a US$ 150 milhões. Os executivos disseram que têm planos para mitigar cerca de metade desses custos, incluindo aumentos estratégicos de preços e compartilhamento de custos com fábricas parceiras. (*Fonte: Dow Jones Newswires).