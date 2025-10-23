Premiê diz que Canadá não permitirá acesso "inapropriado" dos EUA aos mercados canadenses

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que não permitirá que os Estados Unidos tenham acesso "inapropriado" ao mercado canadense caso os países não cheguem a um acordo em relação às tarifas, de acordo com a Reuters. A declaração foi feita durante o anúncio de financiamento de reatores nucleares nesta quinta-feira, 23, e vem após os Estados Unidos anunciarem tarifas sobre o aço, o alumínio e os automóveis canadenses.

"Se não avançarmos nesses diversos setores, faremos o que for necessário para proteger nossos trabalhadores", disse Carney de acordo com a Reuters, falando sobre possíveis acordos tarifários e sobre a revisão do próximo ano do acordo livre comércio entre o México, Canadá e os EUA.