HSBC coloca em revisão operações de varejo no Egito como parte de reestruturação global

O HSBC Bank Egypt informou hoje que seu controlador, o HSBC Holdings, realizará uma revisão estratégica de seus negócios de banco de varejo no Egito.

"Isso ocorre após as revisões estratégicas realizadas no início deste ano dos negócios de varejo do HSBC na Austrália, Indonésia, Sri Lanka e Bangladesh, e sua decisão de alienar seus negócios de varejo no Bahrein.