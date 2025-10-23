China promete redobrar esforços para autossuficiência tecnológica diante rivalidade com EUA

"A China buscará melhorar significativamente sua autonomia em tecnologia nos próximos cinco anos", disseram os oficiais após a reunião de alto nível. A nota também incluiu uma promessa de intensificar a manufatura de ponta, outra medida vista como parte dos esforços de Pequim para se manter firme contra os EUA.

Os principais líderes da China prometeram redobrar os esforços para tornar o país autossuficiente em tecnologia, de acordo com comunicado emitido pelo partido governantes chinês. A sinalização acontece após a reunião política de quatro dias centrada em traçar o curso para a segunda maior economia do mundo ao longo da década.

À medida que a população da China encolhe e envelhece, Pequim está apostando em avanços tecnológicos e inovação para aumentar a produtividade. Os formuladores de políticas estão vendo cada vez mais a capacidade tecnológica como chave para a segurança nacional, à medida que as tensões geopolíticas aumentam.

Outros objetivos principais no novo plano quinquenal incluíram a criação de um mercado nacional unificado, o fortalecimento do consumo doméstico, a melhoria do bem-estar social e a modernização das forças armadas.

Os oficiais na reunião enfatizaram que buscarão atingir as principais metas econômicas e sociais da China para o ano, sugerindo que Pequim permanece determinada a alcançar a meta anual de crescimento do produto interno bruto em torno de 5%. Eles também prometeram intensificar o apoio político à economia quando necessário. Fonte: Dow Jones Newswires*.

