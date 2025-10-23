Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China promete redobrar esforços para autossuficiência tecnológica diante rivalidade com EUA

Os principais líderes da China prometeram redobrar os esforços para tornar o país autossuficiente em tecnologia, de acordo com comunicado emitido pelo partido governantes chinês. A sinalização acontece após a reunião política de quatro dias centrada em traçar o curso para a segunda maior economia do mundo ao longo da década.

"A China buscará melhorar significativamente sua autonomia em tecnologia nos próximos cinco anos", disseram os oficiais após a reunião de alto nível. A nota também incluiu uma promessa de intensificar a manufatura de ponta, outra medida vista como parte dos esforços de Pequim para se manter firme contra os EUA.

À medida que a população da China encolhe e envelhece, Pequim está apostando em avanços tecnológicos e inovação para aumentar a produtividade. Os formuladores de políticas estão vendo cada vez mais a capacidade tecnológica como chave para a segurança nacional, à medida que as tensões geopolíticas aumentam.

Outros objetivos principais no novo plano quinquenal incluíram a criação de um mercado nacional unificado, o fortalecimento do consumo doméstico, a melhoria do bem-estar social e a modernização das forças armadas.

Os oficiais na reunião enfatizaram que buscarão atingir as principais metas econômicas e sociais da China para o ano, sugerindo que Pequim permanece determinada a alcançar a meta anual de crescimento do produto interno bruto em torno de 5%. Eles também prometeram intensificar o apoio político à economia quando necessário. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

