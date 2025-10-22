Riscos de crimes financeiros 'explodiram' desde legalização de bets, diz presidente da Febraban

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, definiu as apostas esportivas ilegais como uma vulnerabilidade do sistema financeiro. Para ele, desde a legalização das bets, os riscos de ilícitos financeiros "explodiram". Na abertura do 15° Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), em São Paulo, Sidney opinou que o Estado "errou bem a mão" ao legalizar os jogos online. No entanto, a atividade passou a ser legitima após a legalização, na visão dele. "O que temos de fazer é fortalecer os nossos laços contra qualquer trilha que faça do que é legal o ilegal", defendeu.

Ele acrescentou que os bancos precisam manter vigilância com recursos ilícitos associados a apostas e exigir que todos os agentes do setor financeiro atuem com rigor nessa frente. E lembrou que o crime organizado agora também atua em cadeias lícitas da economia brasileira. O presidente da Febraban também chamou atenção para os riscos ligados ao trânsito de grandes valores em espécie. "Os bancos defendem, com muita convicção, a criação urgente de uma lei federal que permita bloquear operações suspeitas e proteger o sistema financeiro. Não há mais espaço para permissividade", pontuou. Segundo Sidney, o setor bancário exige "celeridade e efetividade" em reformas legais e regulatórias para dar mais agilidade à resposta do sistema ao crime financeiro. "O compartilhamento de informações entre bancos, Banco Central, Coaf e órgãos públicos é vital para antecipar ações estratégicas e fortalecer a resposta rápida aos desafios", destacou, ao dizer que a omissão não pode ser "tolerada" pelo setor público e a sociedade. Proliferação de instituições

O presidente da Febraban reconheceu que a abertura do setor financeiro é importante para a indústria. No entanto, alertou para a "proliferação" de instituições que se mostram "frágeis e vulneráveis" nos processos de combate ao crime financeiro. Isaac disse que investigações recentes escancaram "a gravidade do cenário sombrio" e que os bancos estão atentos a esse momento. De acordo com ele, o sistema financeiro enfrenta desafios inéditos. "Teremos de ser intolerantes com todas as brechas na entrada, na permanência e na exclusão dos criminosos travestidos de clientes", defendeu. "Precisamos elevar integridade do setor", ressaltou.

Isaac acrescentou que os bancos têm reforçado barreiras de entrada do crime e exigem um padrão comum de vigilância para todos os elos do setor. Segundo ele, as instituições bancárias resistem contra quem age de forma "inescrupulosa" para manchar a imagem do setor. "Precisamos remar numa única direção. Prevenir e combater o crime no âmbito do sistema financeiro não é nenhum favor. É obrigação de todos e não pode ser um cabo de guerra em direções opostas dos que querem e dos que não querem contribuir", argumentou, ao dizer que aqueles que toleram o crime não podem continuar no sistema. Combate ao crime