Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maior taxação das bets tem urgência aprovada em Comissão

Maior taxação das bets tem urgência aprovada em Comissão

Expectativa é de que texto seja debatido no plenário da Câmara. Texto faz parte da estratégia de reforçar a arrecadação após a MP do IOF caducar
Atualizado às Autor Armando de Oliveira Lima
Autor
Armando de Oliveira Lima Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O projeto que eleva a taxação das apostas on-line, as bets, teve a urgência aprovada nesta quarta-feira, 22 de outubro, pela Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados.

O objetivo, agora, é ter o debate no plenário da Câmara. O texto é uma das estratégias da base governista para reforçar a arrecadação após a medida provisória sobre a substituição do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) caducar.

“O requerimento é uma novidade que utilizamos no regimento interno, que possibilita pedido de urgência da comissão de mérito ao plenário. Isso vai sensibilizar o presidente Hugo Motta (Republicanos/PB) para rapidamente colocar em debate esse projeto de lei no plenário”, afirmou Rogério Correia (PT/MG), ao conduzir a votação.

Apresentado no dia 20 de outubro, o requerimento teve andamento acelerado e conta com 34 assinaturas de apoio na CFT, de parlamentares dos 12 partidos que compõem a comissão.

Os parlamentares pretendem pressionar o presidente Hugo Motta (Republicanos/PB) a debater o texto no plenário ainda hoje, 22.

Qual a taxação sobre as bets proposta?

Enquanto o Governo Federal mirava uma elevação de 12% para 18% na carga tributária que recai sobre as bets, o projeto apreciado pelos deputados aumenta ainda mais o percentual.

As versões em debate na Câmara giram em torno de 25% de taxa, defendidas, principalmente, pela base do governo.

Leia mais

Já o ministro Fernando Haddad (Fazenda) informou, em entrevista à Globonews, que os projetos de recomposição fiscal também chegam hoje à Câmara.

O esforço mira a perda estimada em cerca de R$ 20 bilhões devido à caducidade da MP do IOF.

Outra preocupação do governo é a votação da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), que ampara o Orçamento de 2026. Hugo Motta já afirmou que a Casa não deve apreciar a LDO antes de uma resolução fiscal para o País.

MP do IOF é tirada de pauta; 177 mil famílias devem devolver auxílio

Mais notícias de Economia

  • Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar