Maior taxação das bets tem urgência aprovada em Comissão

Deputados querem pressionar o presidente Hugo Motta a levar proposta para votação em plenário / Crédito: Marina Ramos/Ag, Câmara

O projeto que eleva a taxação das apostas on-line, as bets, teve a urgência aprovada nesta quarta-feira, 22 de outubro, pela Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O objetivo, agora, é ter o debate no plenário da Câmara. O texto é uma das estratégias da base governista para reforçar a arrecadação após a medida provisória sobre a substituição do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) caducar.

“O requerimento é uma novidade que utilizamos no regimento interno, que possibilita pedido de urgência da comissão de mérito ao plenário. Isso vai sensibilizar o presidente Hugo Motta (Republicanos/PB) para rapidamente colocar em debate esse projeto de lei no plenário”, afirmou Rogério Correia (PT/MG), ao conduzir a votação. Apresentado no dia 20 de outubro, o requerimento teve andamento acelerado e conta com 34 assinaturas de apoio na CFT, de parlamentares dos 12 partidos que compõem a comissão. Os parlamentares pretendem pressionar o presidente Hugo Motta (Republicanos/PB) a debater o texto no plenário ainda hoje, 22. Qual a taxação sobre as bets proposta? Enquanto o Governo Federal mirava uma elevação de 12% para 18% na carga tributária que recai sobre as bets, o projeto apreciado pelos deputados aumenta ainda mais o percentual.