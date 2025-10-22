Ibama não precisava esperar a COP30 para liberar perfuração da Petrobras, diz Alckmin

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) não precisava esperar a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) para autorizar a perfuração exploratória de petróleo na Margem Equatorial, próxima à bacia da Foz do Amazonas. O evento vai acontecer no mês que vem, em Belém (PA). Segundo Alckmin, a decisão do órgão é técnica, cumpre todos os requisitos ambientais e faz parte do processo de transição energética em curso no País.

"O Ibama tomou todas as medidas, levou cinco anos, e todas as exigências foram cumpridas. A licença foi liberada apenas para verificar se é viável financeiramente. Esse processo de perfuração deve levar cerca de cinco meses", disse Alckmin, em entrevista à Record News exibida na noite desta terça-feira, 21.