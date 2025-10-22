Estamos conseguindo domar a inflação, com últimos retoques no sistema, diz Marcos Pinto

"Depois de muitos anos lidando com inflação alta no Brasil, a consegue finalmente domar a inflação do País. Nesses quatro anos, ao final do último ano do mandato do presidente Lula, a gente vai ter a menor inflação acumulada na história do País, abaixo da média de 4%", disse o secretário em fala proferida no Congresso Internacional de Direito Constitucional, organizado pelo IDP. Ele discursou em painel que debateu infraestrutura financeira, moeda e cooperação internacional.

O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, disse nesta quarta-feira, 22, em evento em Brasília, que o governo está conseguindo "domar" a inflação.

Marcos Pinto também afirmou que o Brasil está conseguindo conquistar uma moeda estável depois de "muito esforço".

"Os desafios do mundo exigem criar moedas virtuais. Primeiro criam moedas, depois stablecoins e agora os bancos centrais estão sendo desafiados a terem as suas próprias moedas virtuais", disse. Ele defendeu que o Drex, desenvolvido pelo Banco Central, talvez seja "o experimento mais avançado" com moedas virtuais do mundo. Sobre o Pix, ele classificou como um sistema de pagamento de orgulho nacional.

Por fim, sobre a infraestrutura financeira, Marcos Pinto disse que o projeto que estabelece novas regras para o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) é o "mais importante e menos sexy" em tramitação no Congresso. Ele defendeu o investimento em vários sistemas descentralizados e uma cooperação internacional, uma vez que algumas transações - que servem ao crime organizado, por exemplo - não estão sendo monitoradas.