Encontro Lula e Trump confirmado para domingo, na Malásia

Encontro de Lula com Trump confirmado para domingo, 26, na MalásiaOs chefes de Estado participarão de cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Reunião foi negociada pela chancelaria dos países
Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do Brasil, e Donald Trump (Republicano), dos Estados Unidos, têm encontro marcado no próximo domingo, 26 de outubro, na Malásia.
A reunião bilateral foi negociada pela chancelaria dos dois países e demonstra um gesto de aproximação entre os líderes, que tiveram rápido encontro durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, e conversaram por telefone.
Após os primeiros contatos, os chanceleres Mauro Vieira e Marco Rubio tiveram encontro, em Washington, para tratar de temas econômicos, com destaque especial para o tarifaço aos produtos brasileiros vendidos aos EUA.
Conforme apuração do O Globo, o primeiro encontro presencial entre Lula e Trump ocorrerá em Kuala Lumpur, onde ambos os chefes de Estado participarão de cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).
Vale destacar que é a primeira vez que um presidente brasileiro é convidado a participar da cúpula da Asean.
A expectativa é que os presidentes foquem em assuntos econômicos e evitem temas políticos, como a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado ou ações sobre big techs.
Além do encontro com Trump, a agenda de Lula também inclui outras reuniões bilaterais, entre elas com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.
Em compromissos na Malásia, nos dias 25, 26 e 27, o presidente brasileiro terá agenda em outros países da Ásia.
Nesta quinta-feira, 23, Lula fará visita de chefe de estado em Jacarta, na Indonésia, onde será recebido pelo presidente daquele país, e, no dia 25, encontrará o primeiro-ministro da Malásia antes dos demais encontros previstos.
