Encontro Lula e Trump confirmado para domingo, na Malásia

Os chefes de Estado participarão de cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Reunião foi negociada pela chancelaria dos países

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do Brasil, e Donald Trump (Republicano), dos Estados Unidos, têm encontro marcado no próximo domingo, 26 de outubro, na Malásia.

A reunião bilateral foi negociada pela chancelaria dos dois países e demonstra um gesto de aproximação entre os líderes, que tiveram rápido encontro durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, e conversaram por telefone.

Após os primeiros contatos, os chanceleres Mauro Vieira e Marco Rubio tiveram encontro, em Washington, para tratar de temas econômicos, com destaque especial para o tarifaço aos produtos brasileiros vendidos aos EUA.

Conforme apuração do O Globo, o primeiro encontro presencial entre Lula e Trump ocorrerá em Kuala Lumpur, onde ambos os chefes de Estado participarão de cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Vale destacar que é a primeira vez que um presidente brasileiro é convidado a participar da cúpula da Asean.