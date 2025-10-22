Durigan repete que governo vai zerar déficit em 2025 e atingir superávit em 2026

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira, 22, que o governo vai conseguir cumprir a meta fiscal deste ano, que prevê déficit primário zero, e "gostaria de fazer mais". Em um congresso no IDP, em Brasília, ele reforçou o compromisso de atingir superávit primário em 2026.

"A gente cumpriu a meta de zerar o déficit no ano passado, a meta vai ser mantida esse ano", disse Durigan. "A gente gostaria de fazer mais, mas não é a minha vontade, a vontade do ministro Fernando Haddad, que prevalece na democracia. E, no ano que vem, a gente projeta o primeiro superávit do País em muito mais de uma década." O governo federal, no entanto, apresentou superávit primário de R$ 59,7 bilhões em 2022.