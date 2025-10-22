Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barclays eleva guidance após resultados mistos no 3º trimestre

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Barclays teve lucro antes de impostos de 2,08 bilhões de libras no terceiro trimestre de 2025, 7% menor do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 22. O resultado fico um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pelo próprio banco britânico, que previam lucro de 2,12 bilhões de libras no período.

A receita do Barclays teve expansão anual de 9% no trimestre,a 7,17 bilhões de libras, superando o consenso de analistas, de 7,04 bilhões de libras.

Ainda no balanço, o Barclays elevou seu guidance para 2025, prevendo agora retorno sobre o patrimônio tangível (RoTE) superior a 11%. Antes, a projeção era de cerca de 11%. No terceiro trimestre, seu RoTE foi de 10,6%.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

