Barclays eleva guidance após resultados mistos no 3º trimestre

O Barclays teve lucro antes de impostos de 2,08 bilhões de libras no terceiro trimestre de 2025, 7% menor do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 22. O resultado fico um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pelo próprio banco britânico, que previam lucro de 2,12 bilhões de libras no período.

A receita do Barclays teve expansão anual de 9% no trimestre,a 7,17 bilhões de libras, superando o consenso de analistas, de 7,04 bilhões de libras.