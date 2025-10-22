Barclays eleva guidance após resultados mistos no 3º trimestre
O Barclays teve lucro antes de impostos de 2,08 bilhões de libras no terceiro trimestre de 2025, 7% menor do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 22. O resultado fico um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pelo próprio banco britânico, que previam lucro de 2,12 bilhões de libras no período.
A receita do Barclays teve expansão anual de 9% no trimestre,a 7,17 bilhões de libras, superando o consenso de analistas, de 7,04 bilhões de libras.
Ainda no balanço, o Barclays elevou seu guidance para 2025, prevendo agora retorno sobre o patrimônio tangível (RoTE) superior a 11%. Antes, a projeção era de cerca de 11%. No terceiro trimestre, seu RoTE foi de 10,6%.
*Com informações da Dow Jones Newswires.