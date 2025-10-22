Atividade Econômica no Centro-Oeste cai 2,5% em agosto ante julho, mostra BC

A atividade econômica do Centro-Oeste brasileiro caiu 2,5% em agosto, na comparação com julho, na série dessazonalizada, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgado nesta quarta-feira, 22. Três das cinco regiões do País apresentaram desempenho negativo no período. Além do Centro-Oeste, o Norte registrou queda de 2,1% e o Sudeste, de 0,3%. Por outro lado, houve alta da atividade econômica no Sul (0,3%) e Nordeste (0,1%).

Entre os 13 Estados acompanhados pelo BC, as maiores quedas em agosto ante julho foram registradas no Amazonas (-3,2%), Minas Gerais (-1,4%), Santa Catarina (-1,3%) e Goiás (-1,1%). Também houve recuo em Pernambuco (-0,9%), Espírito Santo (-0,8%), Ceará (-0,6%), Pará (-0,5%) e Rio de Janeiro (-0,3%). Em contrapartida, altas foram registradas no Paraná (1,5%), Rio Grande do Sul (0,6%), e houve estabilidade em Bahia (0,0%) e São Paulo (0,0%). Interanual Na comparação com agosto de 2024, em dados observados, a atividade cresceu em todas as regiões. A maior alta, de 5,1%, ocorreu no Centro-Oeste. Em seguida, aparecem Sul (2,2%), Nordeste (1,6%), Norte (1,0%) e Sudeste (0,8%).