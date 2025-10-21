Petróleo sobe após sessão volátil com atenção a EUA-China, tensões geopolíticas e oferta

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, 21, após operarem voláteis durante a sessão, enquanto investidores acompanham sinais divergentes sobre as tensões entre EUA e China, bem como tensões geopolíticas no Oriente Médio e no Leste Europeu. No radar do mercado, ainda se mantém a preocupação de possível excesso de oferta. O petróleo WTI para dezembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 0,39% (US$ 0,22) nesta terça, a US$ 57,24 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), avançou 0,51% (US$ 0,31), a US$ 61,32 o barril.

Em discurso no período da tarde, o presidente norte-americano, Donald Trump, deixou em aberto o encontro com seu homólogo chinês, Xi Jinping. O republicano havia confirmado a reunião com o líder asiático, mas logo depois pontuou que "talvez a reunião com Xi não aconteça". Para o MUFG, os preços da commodity caem enquanto o mercado aguarda os sinais das próximas negociações comerciais entre EUA e China antes da possível reunião entre Trump e Xi. "Antes disso, preocupações com o excesso de oferta persistente, aliadas ao enfraquecimento do crescimento da demanda, estão pesando sobre os preços", acrescenta. Na ponta geopolítica, em novo esforço de pressão contra a Rússia, líderes europeus e o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, demonstraram apoio à posição de Trump de que os combates no conflito no Leste Europeu devem parar imediatamente.