Embracon e CNP Consórcio anunciam fusão de suas operações

A Embracon e a CNP Consórcio, subsidiária brasileira da francesa CNP Assurances, anunciaram nesta terça-feira, 21, a fusão de suas operações. A união das companhias, que passam a reunir uma carteira de aproximadamente 500 mil clientes, posiciona o novo grupo entre os cinco maiores do setor de consórcios no País e como o maior entre as empresas independentes. A conclusão da transação ainda depende da aprovação dos órgãos reguladores competentes e do cumprimento de condições suspensivas.

A paulista Embracon tem 37 anos de atuação e está presente em todo o Brasil, enquanto a CNP Assurances é considerada um dos principais grupos de seguros de pessoas da Europa e da América Latina. Em nota, as empresas afirmam que a expectativa é que a integração una a expertise local da empresa brasileira à experiência internacional e à visão de longo prazo da CNP Assurances. "Ao unir nossa base consolidada à força institucional e à visão de longo prazo da CNP Assurances, criaremos uma plataforma mais ágil, inovadora e preparada para o futuro", afirma Guido Savian Jr., presidente administrativo da Embracon. Maximiliano Villanueva, CEO da CNP Assurances para a América Latina, define a integração como "um passo decisivo para transformar o consórcio em um motor de inclusão e de planejamento financeiro de longo prazo".