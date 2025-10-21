Agronegócio abre novos mercados no Japão, Singapura, Coreia do Sul, Egito e Índia

De janeiro a setembro deste ano, as aberturas de mercado para o continente asiático corresponderam a 37% do total / Crédito: JÚLIO CAESAR

O Brasil confirmou a abertura de mercados para cinco países, sendo quatro asiáticos, confirmando a expansão do agronegócio nacional para aquele continente. De janeiro a setembro deste ano, as aberturas de mercado para o continente asiático corresponderam a 37% do total.

Por sua vez, a Coreia do Sul autorizou a exportação de heparina purificada suína do Brasil, utilizada como insumo farmacêutico em medicamentos anticoagulantes. O país asiático importou quase US$ 3 bilhões em produtos agropecuários em 2024, tendo comprado, principalmente, soja, cereais, farinhas e preparações, bem como produtos do complexo sucroalcooleiro. Para a Índia, ficou acertada a exportação de derivados de ossos bovinos, chifres e cascos, em missão do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Esses subprodutos têm usos industriais que vão de matéria-prima para gelatina, além de insumos para a indústria têxtil. Já para o Egito, na África, as autoridades sanitárias do país autorizaram a exportação de carne de patos e outras aves, bem como de carne de coelho.