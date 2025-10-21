Agronegócio abre novos mercados no Japão, Singapura, Coreia do Sul, Egito e Índia

Agronegócio abre novos mercados no Japão, Singapura, Coreia do Sul, Egito e ÍndiaPaís alcança 460 novas oportunidades desde o início desde 2023, dos quais 37% se concentram no mercado asiático
O Brasil confirmou a abertura de mercados para cinco países, sendo quatro asiáticos, confirmando a expansão do agronegócio nacional para aquele continente.
De janeiro a setembro deste ano, as aberturas de mercado para o continente asiático corresponderam a 37% do total.
Um dos mercados abertos foi o de castanha-do Brasil para o Japão.
O país importou mais de US$ 3 bilhões em produtos agropecuários brasileiros em 2024. O país tem grande demanda para indústrias de panificação, confeitaria e aperitivos.
Já Singapura autorizou a exportação de ovos processados do Brasil. O país asiático importa mais de 90% dos alimentos consumidos e os ovos processados são muito demandados por hotéis e restaurantes da pequena nação de 6 milhões de habitantes.
Por sua vez, a Coreia do Sul autorizou a exportação de heparina purificada suína do Brasil, utilizada como insumo farmacêutico em medicamentos anticoagulantes. O país asiático importou quase US$ 3 bilhões em produtos agropecuários em 2024, tendo comprado, principalmente, soja, cereais, farinhas e preparações, bem como produtos do complexo sucroalcooleiro.
Para a Índia, ficou acertada a exportação de derivados de ossos bovinos, chifres e cascos, em missão do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Esses subprodutos têm usos industriais que vão de matéria-prima para gelatina, além de insumos para a indústria têxtil.
Já para o Egito, na África, as autoridades sanitárias do país autorizaram a exportação de carne de patos e outras aves, bem como de carne de coelho.
Com os anúncios, o agronegócio brasileiro alcança 460 novas oportunidades desde o início de 2023, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).
