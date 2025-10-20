Transpetro lança licitação para aquisição de 18 barcaças e 18 empurradores

A Transpetro lançou nesta segunda-feira, 20, licitação pública para a aquisição de 18 barcaças e 18 empurradores. A encomenda integra a estratégia da companhia de entrar no modal logístico de navegação interior para o transporte de combustíveis nos principais portos da costa brasileira, informou a maior subsidiária da Petrobras. Das 18 barcaças a serem contratadas, dez terão capacidade de 3 mil toneladas de porte bruto (TPB) e oito, de 2 mil toneladas de TPB.

Segundo a empresa, o novo negócio posicionará a Transpetro como uma das maiores operadoras de barcaças para transporte de derivados de petróleo e biocombustíveis no Brasil nos próximos anos. "A Transpetro segue o compromisso de oferecer demandas perenes para a indústria naval brasileira. Nossa entrada no modal de navegação interior amplia e robustece a capacidade das nossas operações, com atuação em toda a costa brasileira. Com isso, a Transpetro oferece novas soluções logísticas aos mais de 170 clientes da companhia", afirmou em nota o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci. Segundo ele, a expectativa é que a licitação mobilize os estaleiros brasileiros em torno dessas novas contratações. O mercado de barcaças no Brasil movimenta, por ano, um volume total de aproximadamente 10 milhões de toneladas de petróleo e derivados. Lotes