Produção industrial da China registra alta anual de 6,5% em setembro, acima das previsões

A produção industrial da China cresceu 6,5% em setembro, na comparação anual, informou nesta segunda-feira, 20, o escritório de estatísticas do país, o NBS. O resultado veio acima das previsões de analistas consultados pelo Wall Street Journal e pela FactSet, de 5,3% e 4,5%, respectivamente.

Na variação mensal, a produção industrial subiu 0,6%. O resultado indica aceleração da atividade manufatureira, sustentada por estímulos governamentais e pela melhora gradual na demanda externa e doméstica, após meses de desempenho mais contido.