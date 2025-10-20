Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo fecha em queda com preocupação sobre excesso de oferta

Autor Agência Estado
Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira, 20, enquanto investidores ponderam um possível excesso de oferta da commodity. No radar de negociações do óleo, o mercado também acompanha os desdobramentos de tensões geopolíticas no Oriente Médio e no Leste Europeu, bem como a relação comercial entre EUA e China.

O petróleo WTI para dezembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em queda de 0,23% (US$ 0,13), a US$ 57,02 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), recuou 0,46% (US$ 0,28), a US$ 61,01 o barril.

Para a corretora Forex.com, da StoneX, as fracas projeções de crescimento e a transição energética em curso na China e na União Europeia (UE) prejudicam as perspectivas mais amplas para o petróleo bruto, já "agravadas" pelas tensões tarifárias entre EUA e China. "Os preços do petróleo bruto estão registrando outra queda em direção às mínimas anuais em meio ao excesso de oferta, à fraca demanda e às preocupações com tarifas", explica.

Nesta segunda, o presidente dos EUA, Donald Trump, ressaltou que a China pode pagar tarifas de 155%, se não alcançar um acordo comercial até 1º de novembro, data do prazo limite. Apesar da ameaça, o republicano projetou um entendimento com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, e elogiou o comportamento do líder nas negociações comerciais nos últimos meses.

Na ponta geopolítica, expectativas para um encontro entre Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, seguem no radar. O presidente americano voltou a defender os esforços de seu governo para mediar um cessar-fogo. Ainda sobre tensões, no Oriente Médio, o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, chegou em Israel para reforçar o frágil cessar-fogo que está em vigor em Gaza.

*Com informações da Dow Jones Newswires

