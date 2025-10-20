Certamente crédito imobiliário terá nos próximos anos 15% do PIB, diz presidente da Caixa

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, comemorou o lançamento do Programa Reforma Casa Brasil e afirmou, nesta segunda-feira, 20, que a expectativa é que o crédito imobiliário alcance 15% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro nos próximos três a quatro anos.

A previsão, disse, considera o impulso do novo programa e do novo modelo de crédito imobiliário, anunciado recentemente pelo governo.