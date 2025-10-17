Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump reafirma que shutdown abriu espaço para cortes permanentes em programas democratas

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar que a atual paralisação do governo federal abriu espaço para cortar de forma definitiva programas que, segundo ele, beneficiavam eleitores e políticas dos democratas. Em entrevista à Fox Business, o republicano classificou o impasse orçamentário como um "erro" do Partido Democrata e disse que a Casa Branca está aproveitando o momento para eliminar projetos de gastos que "os republicanos nunca quiseram".

Trump declarou que o shutdown, em vez de prejudicá-lo, lhe deu margem para redirecionar recursos federais e encerrar programas de assistência social e subsídios que, em sua avaliação, representavam "desperdício" de dinheiro público. "Eles não perceberam que isso me dá o direito de cortar programas que nunca deveríamos ter financiado", afirmou.

Entre as medidas citadas, o presidente confirmou o cancelamento de bilhões de dólares em recursos destinados ao Gateway Project, que previa a construção de um túnel ferroviário sob o rio Hudson, ligando Nova Jersey a Nova York, além da suspensão de investimentos na ampliação da linha Second Avenue do metrô nova-iorquino. "Esse projeto está praticamente morto agora", disse.

Trump também aproveitou a entrevista para criticar o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, que há anos defende o financiamento de obras de infraestrutura no corredor nordeste. "Estamos cortando um projeto de US$ 20 bilhões pelo qual Schumer lutou durante 15 anos", afirmou.

EUA Trump

