Trump reafirma que shutdown abriu espaço para cortes permanentes em programas democratas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar que a atual paralisação do governo federal abriu espaço para cortar de forma definitiva programas que, segundo ele, beneficiavam eleitores e políticas dos democratas. Em entrevista à Fox Business, o republicano classificou o impasse orçamentário como um "erro" do Partido Democrata e disse que a Casa Branca está aproveitando o momento para eliminar projetos de gastos que "os republicanos nunca quiseram".

Trump declarou que o shutdown, em vez de prejudicá-lo, lhe deu margem para redirecionar recursos federais e encerrar programas de assistência social e subsídios que, em sua avaliação, representavam "desperdício" de dinheiro público. "Eles não perceberam que isso me dá o direito de cortar programas que nunca deveríamos ter financiado", afirmou.