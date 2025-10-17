Petrobras envia ofício ao Ibama com valor dos custos para perfurar margem equatorial

A Petrobras enviou ao Ibama, um dia após uma reunião para responder dúvidas do órgão ambiental, o valor de referência do empreendimento na bacia da Foz do Amazonas, que consiste na perfuração de um primeiro poço de quatro previstos. Segundo a estatal, serão investidos R$ 793,2 milhões, considerando custos totais de implantação, seguro, licenciamento ambiental, e programas de mitigação.

Depois da realização da Avaliação Pré-Operacional (APO) no mês passado, o Ibama solicitou mais esclarecimentos à Petrobras, que se reuniu com o órgão ambiental na quarta-feira, 15. Após o encontro, segundo a estatal, o Ibama teria informado que "todos os pontos foram esclarecidos e que foram suficientes para dar seguimento ao processo". A expectativa nos bastidores da empresa é de que a licença seja concedida em breve.