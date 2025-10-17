Trabalhadores por aplicativos crescem 25,4%, aponta IBGE

O estudo do IBGE mostra que 58,3% trabalham com transporte particular de passageiros / Crédito: FCO FONTENELE

O número de brasileiros que têm nos aplicativos sua principal forma de trabalho aumentou expressivamente nos últimos dois anos. Passou de 1,3 milhão em 2022 para 1,7 milhão em 2024 — um crescimento de 25,4%. Já os chamados trabalhadores plataformizados — motoristas, entregadores e prestadores de serviços por aplicativos — já representam 1,9% da população ocupada no setor privado. Houve uma expansão de 52,1% do trabalho por apps em outros setores.

Foi o que revelaram os dados divulgados nesta sexta-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir de inédita cooperação técnica com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A região Sudeste concentra a maioria dos trabalhadores por aplicativo no Brasil, com 53,7%, sendo a única região onde a proporção de trabalhadores de aplicativos na população ocupada (2,2%) supera a média nacional (1,9%). Outras regiões com maior concentração são Nordeste (17,7%), Sul (12,1%), Centro-Oeste (9%) e Norte (7,5%).

O Nordeste apresenta a maior proporção de trabalhadores em aplicativos de transporte particular de passageiros (69,4% do total da região). Centro-Oeste e Norte registraram os principais crescimentos no número de trabalhadores de aplicativos entre 2022 e 2024, com aumentos de 58,8% e 56%, respectivamente. Já a região Sul apresentou a maior proporção de trabalhadores em aplicativos de serviços gerais ou profissionais (23,2%).



“O avanço significativo do trabalho em plataformas no setor de serviços mostra o potencial ilimitado da expansão desse modelo de negócio para outros setores da economia, retratando alarmante quadro de devastação dos diretos do trabalho e de proteção social dos trabalhadores”, afirma a procuradora Clarissa Ribeiro Schinestsck, do Ministério Público do Trabalho em Campinas e responsável pela cooperação.

Apesar da expansão, os números revelam um cenário que consolida a precarização no trabalho em plataformas digitais, com a intensificação do trabalho por meio de longas jornadas, rendimentos menores por hora, alto nível de informalidade e forte controle exercido pelas empresas.



Os dados apontam, inclusive, para a expansão do trabalho por plataformas digitais para outros setores da economia. Jornadas extensas e aumento aparente de rendimento

De acordo com o levantamento do IBGE, os trabalhadores de aplicativo têm, em média, jornada semanal 5,5 horas mais longa que os demais ocupados que não são plataformizados.

Ainda assim, os trabalhadores de plataformas digitais recebem 8,3% menos por hora trabalhada — R$ 15,40, ante R$ 16,80 dos não plataformizados.

Embora o rendimento mensal médio dos trabalhadores por aplicativo seja 4,2% superior ao dos demais empregados do setor privado, essa diferença se explica justamente pela maior carga de trabalho, pela inflação vivenciada no país no período. O aumento do rendimento mensal é resultado do excesso de horas trabalhadas, não de uma valorização do trabalho”, observa o relatório.