No STF, Zanin vota para manter suspenso sistema de controle de bebidas

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para manter suspenso o Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), extinto em 2016. Ele é relator do caso e até o momento foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. O julgamento é realizado no plenário virtual que começou nesta sexta-feira, 17, e vai até o dia 24.

A discussão ocorre em meio à crise provocada pela contaminação de bebidas alcoólicas com metanol no País. Segundo boletim do Ministério da Saúde, o Brasil registra 41 casos confirmados e 8 mortes de intoxicação por causa da substância.