Juros futuros operam em alta, de olho em ambiente volátil no exterior

Autor Agência Estado
As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilam em alta nos vencimentos intermediários e longos na manhã desta sexta-feira, 17. Em dia de agenda escassa, o mercado mantém a cautela com o sentimento de aversão ao risco e volatilidade no exterior. Lá fora, os investidores repercutem as denúncias de fraudes em bancos regionais americanos, ao mesmo tempo em que monitoram o imbróglio comercial entre Estados Unidos e China e o shutdown nos Estados Unidos, hoje em seu 17º dia.

O dólar registra leve baixa ante o real, enquanto os retornos dos Treasuries avançam. No Brasil, a indefinição no âmbito fiscal também mantém os investidores na defensiva.

Às 9h19 desta sexta, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,025%, ante 14,023% do ajuste de quinta (16). O DI para janeiro de 2029 projetava 13,34%, contra 13,32% de ontem. Na ponta longa, o DI para janeiro de 2031 tinha taxa de 13,62%, ante 13,58%.

