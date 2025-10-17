Ex-deputado Rodrigo Maia deixa Confederação das Instituições Financeiras e deve ir para o BTG

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia está de saída da presidência da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, conhecida como Fin. De acordo com fontes, o ex-deputado está em tratativas para ir para o BTG Pactual.

Maia deixa o cargo no próximo dia 31. Ainda não há um nome escolhido para o posto. A diretora jurídica da Fin, Cristiane Coelho, vai assumir interinamente a presidência a partir de 1º de novembro.