Bolsas da Europa operam em forte baixa, com tombo de ações do setor bancário

São Paulo, 17/10/2025 - As bolsas europeias operam em forte baixa na manhã desta sexta-feira, à medida que ações do setor bancário da região tombam em meio a preocupações renovadas sobre bancos regionais dos EUA.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 1,59%, a 562,55 pontos, a caminho de apagar ganhos acumulados na semana.

Apenas o subindice bancário da Europa tinha queda de 2,8% no horário acima. Entre bancos individuais, o alemão Deutsche Bank tombava 6,4% em Frankfurt, o britânico Barclays recuava 5,4% em Londres e o francês BNP Paribas cedia 3,8% em Paris.

Ontem, o índice de bancos regionais dos EUA caiu 6,3% em Nova York, após denúncias do Western Alliance e Zions Bancorp sobre supostas fraudes gerarem temores sobre problemas de crédito ocultos.

Por outro lado, o espanhol BBVA saltava 5,8% em Madri, após sua oferta hostil de mais de 16 bilhões de euros pelo concorrente Sabadell ser rejeitada. O Sabadell, por sua vez, amargava queda de 8,2%.