Bolsas da Europa operam em forte baixa, com tombo de ações do setor bancário
Por Sergio Caldas*
São Paulo, 17/10/2025 - As bolsas europeias operam em forte baixa na manhã desta sexta-feira, à medida que ações do setor bancário da região tombam em meio a preocupações renovadas sobre bancos regionais dos EUA.
Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 1,59%, a 562,55 pontos, a caminho de apagar ganhos acumulados na semana.
Apenas o subindice bancário da Europa tinha queda de 2,8% no horário acima. Entre bancos individuais, o alemão Deutsche Bank tombava 6,4% em Frankfurt, o britânico Barclays recuava 5,4% em Londres e o francês BNP Paribas cedia 3,8% em Paris.
Ontem, o índice de bancos regionais dos EUA caiu 6,3% em Nova York, após denúncias do Western Alliance e Zions Bancorp sobre supostas fraudes gerarem temores sobre problemas de crédito ocultos.
Por outro lado, o espanhol BBVA saltava 5,8% em Madri, após sua oferta hostil de mais de 16 bilhões de euros pelo concorrente Sabadell ser rejeitada. O Sabadell, por sua vez, amargava queda de 8,2%.
No âmbito macroeconômico, revisão confirmou que a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI da zona do euro acelerou para 2,2% em setembro, de 2% em agosto.
Apesar do leve avanço do CPI, dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) vêm sinalizando que estão confortáveis com os atuais níveis dos juros básicos, depois de cortarem as taxas em oito ocasiões desde meados do ano passado.
Às 7h01 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 1,35%, a de Paris recuava 0,69% e a de Frankfurt perdia 2,06%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham respectivas quedas de 2,16%, 0,93% e 1,14%.
