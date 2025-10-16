Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

USTR diz que conversa com Vieira foi "muito positiva" e que reunião Lula-Trump será agendada

USTR diz que conversa com Vieira foi "muito positiva" e que reunião Lula-Trump será agendada

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) afirmou nesta quinta-feira 16, que a conversa entre o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, foi "muito positiva em relação ao comércio" e nas "questões bilaterais em andamento".

Ambos os lados também concordaram em trabalhar juntos para agendar uma reunião entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva o mais cedo possível.

Brasil e EUA irão "colaborar e conduzir discussões em múltiplas frentes no futuro imediato e estabelecer um caminho de trabalho adiante", acrescentou a nota.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar