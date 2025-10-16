Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TSMC tem lucro recorde no 3º trimestre com demanda de chips para IA

Autor Agência Estado
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) registrou lucro líquido recorde de 452,30 bilhões de novos dólares taiwaneses no terceiro trimestre deste ano. O montante equivale a US$ 14,77 bilhões e representa crescimento de 39% em relação ao mesmo período de 2024.

O resultado, segundo a empresa, foi impulsionado pela forte demanda por chips voltados a inteligência artificial (IA) e computação de alto desempenho (HPC). O resultado superou a estimativa de 410,58 bilhões de novos dólares taiwaneses da FactSet e o recorde anterior, de 398,27 bilhões de novos dólares taiwaneses, alcançado no trimestre anterior.

A receita subiu 30%, para 989,92 bilhões de novos dólares taiwaneses, em linha com as projeções da companhia, embora o ritmo de crescimento tenha desacelerado em relação ao trimestre passado. O desempenho reflete o investimento maciço de gigantes de tecnologia como Nvidia e OpenAI, que consolidou a TSMC como principal beneficiária do boom da IA.

As ações da TSMC encerraram o pregão desta quinta-feira, 16, na máxima histórica de 1.485 novos dólares taiwaneses, acumulando alta de quase 40% no ano. A fabricante, contudo, enfrenta incertezas ligadas às tarifas dos Estados Unidos. Taiwan está sujeita a tarifa de 20% sobre bens exportados, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaça impor tarifas de até 100% sobre chips importados, com isenções a empresas que produzirem em solo americano.

A TSMC garantiu que irá investir US$ 165 bilhões nos EUA e acelerar a expansão de sua capacidade no Arizona, mas enfrenta resistência de autoridades locais à proposta de Washington de dividir a produção global de semicondutores igualmente entre os dois países.

Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

