TSMC tem lucro recorde no 3º trimestre com demanda de chips para IA

O resultado, segundo a empresa, foi impulsionado pela forte demanda por chips voltados a inteligência artificial (IA) e computação de alto desempenho (HPC). O resultado superou a estimativa de 410,58 bilhões de novos dólares taiwaneses da FactSet e o recorde anterior, de 398,27 bilhões de novos dólares taiwaneses, alcançado no trimestre anterior.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) registrou lucro líquido recorde de 452,30 bilhões de novos dólares taiwaneses no terceiro trimestre deste ano. O montante equivale a US$ 14,77 bilhões e representa crescimento de 39% em relação ao mesmo período de 2024.

A receita subiu 30%, para 989,92 bilhões de novos dólares taiwaneses, em linha com as projeções da companhia, embora o ritmo de crescimento tenha desacelerado em relação ao trimestre passado. O desempenho reflete o investimento maciço de gigantes de tecnologia como Nvidia e OpenAI, que consolidou a TSMC como principal beneficiária do boom da IA.

As ações da TSMC encerraram o pregão desta quinta-feira, 16, na máxima histórica de 1.485 novos dólares taiwaneses, acumulando alta de quase 40% no ano. A fabricante, contudo, enfrenta incertezas ligadas às tarifas dos Estados Unidos. Taiwan está sujeita a tarifa de 20% sobre bens exportados, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaça impor tarifas de até 100% sobre chips importados, com isenções a empresas que produzirem em solo americano.

A TSMC garantiu que irá investir US$ 165 bilhões nos EUA e acelerar a expansão de sua capacidade no Arizona, mas enfrenta resistência de autoridades locais à proposta de Washington de dividir a produção global de semicondutores igualmente entre os dois países.

