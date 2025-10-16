Salesforce agrada com metas para ano fiscal de 2030

A Salesforce, empresa de software de gestão de relacionamento com clientes, espera mais de US$ 60 bilhões em receita no ano fiscal de 2030, superando os US$ 59,66 bilhões que os analistas previam, de acordo com a FactSet. A meta de receita exclui quaisquer efeitos da empresa de gestão de dados Informatica, que a companhia está em processo de adquirir por US$ 8 bilhões.

A empresa de São Francisco antecipa que a receita recorrente anual do Data 360 e da IA no segundo trimestre fiscal de 2026 será de US$ 1,2 bilhão, com US$ 440 milhões provenientes da IA agentic.