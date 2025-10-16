Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Salesforce agrada com metas para ano fiscal de 2030

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Salesforce, empresa de software de gestão de relacionamento com clientes, espera mais de US$ 60 bilhões em receita no ano fiscal de 2030, superando os US$ 59,66 bilhões que os analistas previam, de acordo com a FactSet. A meta de receita exclui quaisquer efeitos da empresa de gestão de dados Informatica, que a companhia está em processo de adquirir por US$ 8 bilhões.

A empresa de São Francisco antecipa que a receita recorrente anual do Data 360 e da IA no segundo trimestre fiscal de 2026 será de US$ 1,2 bilhão, com US$ 440 milhões provenientes da IA agentic.

A Salesforce antecipa que as vendas do ano fiscal de 2026 serão de US$ 41,3 bilhões, em linha com as estimativas de consenso. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

