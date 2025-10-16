Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Produção industrial do Reino Unido sobe 0,4% em agosto ante julho

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
A produção industrial do Reino Unido subiu 0,4% em agosto ante julho, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 26 pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) do país. O resultado ficou acima da previsão de alta de 0,1% de analistas consultados pelo Wall Street Journal.

Na comparação anual, a produção da indústria britânica recuou 0,7%, após revisão do dado de julho para queda de 0,1%.

De acordo com o ONS, a leve expansão no mês foi sustentada principalmente por melhora na produção manufatureira, que avançou 0,7% em agosto, e pela estabilidade no setor de serviços.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

