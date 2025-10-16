O POVO+ estreia coluna focada na economia profunda; entenda o termo

Os artigos serão escritos pelo casal Raquel Acácio e Guilherme Tiezzi, fundadores da Fazenda do Futuro

O conceito econômico, popularizado pelo ambientalista Bill McKibben , é um modelo que valoriza a qualidade sobre a quantidade, a sustentabilidade e a satisfação humana local em vez de somente o crescimento imaterial.

O POVO+ , o streaming de jornalismo do O POVO , conta com nova coluna focada em Economia Profunda, escrita por Guilherme Tiezzi e Raquel Acácio , fundadores da Fazenda do Futuro, localizada no Vale do Araguaia, em Tocantins. Os textos serão publicados quinzenalmente, às quintas-feiras, alternando entre os perfis do casal.

Guilherme afirma que o conceito é mais do que ideal filosófico. "É uma prática viva, que se manifesta em políticas públicas de regeneração, em empresas que operam em redes circulares, em comunidades que colocam o bem-viver acima do lucro e em formas de educação que cultivam cidadãos planetários", explica.

Com o lançamento da nova coluna dirigida por Raquel e Guilherme, O POVO+ amplia a diversidade de temas e perspectivas presentes em seu time de colunistas.

Saiba mais sobre Raquel Acácio e Guilherme Tiezzi

Raquel da Silva Acácio é bióloga e mestre em Ciências do Ambiente pela Universidade Federal do Tocantins. Possui mais de 15 anos de experiência em gestão ambiental, coordenação de equipes multidisciplinares e condução de programas de monitoramento de fauna, flora e ecossistemas aquáticos na Amazônia e no Cerrado.

Guilherme Tiezzi é fazendeiro, empreendedor e designer de transição. Atua na Fazenda do Futuro e no EcoAraguaia Hotel Floresta, com foco na implementação de uma comunidade agroempreendedora que reúne cerca de 120 famílias na região amazônica do Tocantins.

