Mercado Pago lança assistente financeiro que usa IA para facilitar tarefas bancárias

A primeira versão do chamado "Assistente Pessoal" estará integrada a mais de 60 funcionalidades, como consultas de saldo, pagamentos e transferências via PIX. No futuro, a ideia é que o recurso funcione como um consultor financeiro personalizado. O serviço será expandido de forma gradual entre a base de clientes.

O Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, lançou nesta quinta-feira, 16, no Brasil um assistente financeiro desenvolvido com inteligência artificial (IA). O País é o primeiro da América Latina a receber a ferramenta, que promete permitir a realização de tarefas transacionais no aplicativo por comando de voz ou texto.

"Essa primeira versão do assistente foca em serviços de conveniência. E agora que começa a ser disponibilizada para toda a base de usuários do Mercado Pago, vai evoluir rapidamente para serviços mais sofisticados, até se tornar o novo gerente de banco de cada cliente, aprimorando o relacionamento e personalizando as interações e recomendações", afirma o vice-presidente sênior e líder do Mercado Pago no Brasil, André Chaves.

Segundo a empresa, o assistente virtual compreende linguagem natural e interage com o usuário em tempo real para executar funções cotidianas. À medida que a IA incorpora essas interações, será possível fornecer funcionalidades mais complexas, como gerir saldos de diferentes contas bancárias ou auxiliar na compreensão do score de crédito.

O Grupo Mercado Livre afirma ter investido US$ 1,9 bilhões em inovação e desenvolvimento de produtos em 2024. Este ano, o Mercado Pago lançou mais de 15 produtos e funcionalidades.