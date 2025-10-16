IBC-Br total sobe 0,40% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, diz BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) subiu 0,40% em agosto, na comparação com julho e na série com ajuste sazonal, informou a autarquia nesta quinta-feira, 16. No mês anterior, o índice havia cedido 0,52% (revisado, de -0,53%). O resultado de agosto ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para uma alta de 0,70%. As estimativas do mercado iam de queda de 0,30% a alta de 1,10%.

O IBC-Br ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor da conta, subiu 0,39% na margem, após uma queda de 0,45% no mês anterior (revisado, de -0,43%). O indicador próprio da agropecuária recuou 1,85%, após uma baixa de 0,62% em julho (revisado, de -0,81%). É a quinta queda consecutiva do índice na margem. O índice de serviços caiu 0,21%, depois de ter cedido 0,29% no mês anterior (revisado, -0,19%); o da indústria avançou 0,84%, após baixa de 0,99% em julho (revisado, de -1,07%); e o de impostos equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) subiu 0,72%, após uma queda de 0,81 (revisado, de -0,69%). Interanual Na comparação com agosto de 2024, o IBC-Br total cresceu 0,12% na série sem ajuste sazonal abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,65%. As estimativas do mercado iam de queda de 0,40% a alta de 2,40%.