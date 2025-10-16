Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Condições financeiras nos EUA não estão frouxas, afirma diretor do Fed

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O diretor do Federal Reserve (Fed) Christopher Waller afirmou que as condições financeiras nos Estados Unidos não estão "frouxas", apesar dos cortes de juros feitos pelo BC americano. "Hipotecas e taxas de empréstimos - por exemplo, para compra de automóveis - ainda estão elevadas. Isso não é um cenário de relaxamento das condições financeiras", disse, em entrevista à Bloomberg na manhã desta quinta-feira, 16.

Contudo, Waller ponderou que os cortes feitos pelo Fed estão sendo transmitidos lentamente para os rendimentos dos Treasuries, principalmente no vencimento de 10 anos, utilizado como base para cálculo de hipotecas e concessão de crédito. Segundo ele, isso demonstra a necessidade de mais cortes de juros pelo banco central.

Ao ser questionado, Waller também comentou sobre a sua entrevista com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, para o cargo de presidente do Fed, afirmando que o processo está indo bem.

EUA

