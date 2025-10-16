Condições financeiras nos EUA não estão frouxas, afirma diretor do Fed

O diretor do Federal Reserve (Fed) Christopher Waller afirmou que as condições financeiras nos Estados Unidos não estão "frouxas", apesar dos cortes de juros feitos pelo BC americano. "Hipotecas e taxas de empréstimos - por exemplo, para compra de automóveis - ainda estão elevadas. Isso não é um cenário de relaxamento das condições financeiras", disse, em entrevista à Bloomberg na manhã desta quinta-feira, 16.

Contudo, Waller ponderou que os cortes feitos pelo Fed estão sendo transmitidos lentamente para os rendimentos dos Treasuries, principalmente no vencimento de 10 anos, utilizado como base para cálculo de hipotecas e concessão de crédito. Segundo ele, isso demonstra a necessidade de mais cortes de juros pelo banco central.