Secretário do Tesouro dos EUA diz que reduziu candidatos à presidência do Fed de 11 para 5

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que reduziu o número de candidatos à presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de 11 para cinco. "Próxima rodada de entrevistas para o Fed, após visita de Trump para Ásia, deve levar três ou quatro nomes para o presidente escolher", acrescentou ele em entrevista no fórum Invest in America da CNBC.

O atual chefe do BC norte-americano, Jerome Powell, finaliza seu mandato em maio de 2026.