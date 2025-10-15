Meias, camisetas, copos, bonés: Metrô de SP começará a vender produtos licenciados

O Metrô de São Paulo vai começar a vender produtos licenciados da marca. Até o fim de outubro, os produtos serão disponibilizados na loja online Metrômania. Depois, três estações deverão receber lojas físicas. A primeira deverá ser inaugurada em novembro, na estação Japão-Liberdade, na linha 1-Azul. Como o modelo será desmontável, a loja poderá ser levada para outras estações. Para 2026, está prevista a instalação de lojas físicas nas estações Paraíso (linhas 1-Azul e 2-Verde) e Sé (linhas 1-Azul e 3-Vermelha).

De acordo com o Metrô, alguns produtos serão expostos na primeira vitrine do projeto, que ficará na estação Trianon-Masp, na linha 2-Verde. Entre os produtos, estão camisetas com frases, bonés e meias. Também está prevista a venda de cadernetas estilizadas, copos térmicos e outros itens, que devem ficar na faixa de R$ 20 a R$ 100. As etiquetas dos itens de vestuário serão uma espécie de colecionável, remetendo ao antigo bilhete de tarja magnética que deixou de ser utilizado pelo Metrô de São Paulo. Para o período do Natal, haverá uma segunda linha de produtos, com trens e réplicas de metal voltadas ao ferromodelismo.